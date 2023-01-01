Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" в штате Сан-Паулу, где пройдет церемония прощания с легендарным бразильским футболистом, сообщает бразильский портал G1.

К входу на стадион уже собралась очередь желающих проститься с покойным футболистом, постепенно она растет.

Многие люди идут с детьми, одетые в цвета бразильской сборной, и не скрывают эмоций. Вход на стадион откроется в 10:00 по местному времени (17:00 по Баку).

Для проведения гражданской панихиды правоохранительные органы разработали специальную схему безопасности, катафалк с телом футболиста из больницы на стадион сопровождали команды, состоявшие из представителей экстренных служб (пожарные) и военной полиции. В районе стадиона также усилены меры безопасности.