НАСА: Китай может захватить часть Луны

Китай может попытаться закрепить за собой самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить на них США. Такие опасения высказал директор американского космического агентства НАСА Билл Нельсон в интервью журналу Politico.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке, – сказал Нельсон. – Нам лучше следить, чтобы они не застолбили участки на Луне под видом научных исследований".

Нельсон допустил, что потом Пекин может заявить: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория".