Генсек НАТО: Мы должны производить больше оружия

По его словам, обслуживание уже поставленных Украине систем вооружений по меньшей мере не менее важно, чем обсуждение вопроса об увеличении количества оружия.

НАТО должна быть готова поддержать Украину в долгосрочной перспективе, продолжил Столтенберг. Со стороны России не было никаких признаков того, что она отказалась от своей главной цели - захвата Украины.

«Украинские силы имели преимущество в течение нескольких месяцев. Но мы также знаем, что Россия мобилизовала много новых сил, многие из которых сейчас проходят подготовку, - сказал он. - Это указывает на то, что они готовы продолжать войну и, возможно, попытаться начать новое наступление».

Вполне вероятно, что эта война также закончится за столом переговоров, но решающее значение для результатов таких переговоров имеет сила Украины на поле боя, добавил генсек НАТО. По его словам, Киев должен был сам решить, на каких условиях он сядет за стол переговоров.