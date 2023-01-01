Байрамов рассказал коллеге из ОАЭ о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, говорится в сообщении МИД АР.

В ходе разговора министры с удовлетворением отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и ОАЭ на двусторонней и международной платформах и обсудили перспективы их развития.

Была выражена уверенность в том, что в новом 2023 году сотрудничество в политической, торгово-экономической и других областях будут развиваться.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства проинформировал коллегу о ситуации в регионе, а также о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.