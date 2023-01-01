Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили танковые и артиллерийские части Сухопутных войск, говорится в сообщении Минобороны.

Министр обороны возложил цветы к памятнику, воздвигнутому здесь в память о шехидах.

Был проведен осмотр танковых и артиллерийских установок, находящихся на вооружении воинских частей, были проверены теоретические, практические знания и боеготовность боевых расчетов.

Ознакомившись с учебно-материальной базой Симуляционного центра воинской части, Гасанов дал соответствующие указания.

Затем глава Минобороны и руководящий состав министерства посетили воинскую часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС.

Министр обороны осмотрел БПЛА, поинтересовался их техническим состоянием, проверил уровень готовности расчетов.

Высоко оценив готовность личного состава посещенных воинских частей, министр вручил ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся боевой подготовкой.

Он также ознакомился с условиями, созданными в воинских частях, поинтересовался службой и социальными нуждами личного состава, пожелал успехов в службе в 2023 году.

Министр поставил перед должностными лицами соответствующие задачи по более эффективному проведению учений в новом учебном периоде и поддержанию высокого уровня боеготовности военнослужащих.