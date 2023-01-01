Самолет Air Astana попал в зону турбулентности: есть пострадавшие

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности, семь пассажиров получили травмы, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту Ташкент - Алматы. Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы", - говорится в сообщении.

Самолет совершил посадку в Алматы в 16:45 (14:45 по Баку).

"Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи", - указали в компании.

"По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами", - отметили в пресс-службе.