Глава Еврокомиссии пообещала Зеленскому помощь

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела первый телефонный разговор в этом году. Она пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещала продолжение финансовой помощи Евросоюза, а также встречу в ближайшее время в этой стране.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере 18 млрд евро ежемесячными траншами. Я с нетерпением жду встречи с вами снова в Украине в ближайшее время", - написала глава ЕК.

Она подчеркнула, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.