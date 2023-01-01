Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:31

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана – структуре, с которой хотя бы раз в жизни сталкивается каждый из нас, – исполняется 104 года. Орган, более века стоящий на страже интересов общества, оказывающий услуги в сферах труда, занятости, соцзащиты и соцобеспечения, медико-социальной экспертизы и реабилитации, усыновления и так далее, и тому подобное… В последние пять лет он переживает период широкомасштабных реформ, что, наверное, каждый может подтвердить из личного опыта. Об этих реформах, кстати, неоднократно писал haqqin.az. Благодаря постоянным нововведениям министерство на сегодняшний день производит впечатление структуры, постоянно стремящейся вперед, к новым инициативам, инновациям.

В соответствии с указами и распоряжениями президента Ильхама Алиева за последние 4 года министерство приняло к исполнению три пакета социальных реформ с дополнительной финансовой емкостью в 6 млрд манатов в год. Тем самым Минтруда стало исполнителем успешных проектов по поддержке благосостояния более 4 млн граждан. При этом рост социальных выплат увеличился вдвое, многократно расширились программы соцзащиты и активной занятости, а также программы по обеспечению жильем и реабилитационными услугами. Кроме того, в последние годы по поручению главы государства реализуются серьезные программы поддержки, направленные на ветеранов войны и семьи шехидов. Исполнение новых социальных программ и проектов, связанных с этими чувствительными группами, внимательно отслеживается всей общественностью страны и, можно сказать, выполняется на высоком уровне, удовлетворяющем желания многих.

А самое главное - за последние 4 года Министерство труда и социальной защиты населения добилось серьезного продвижения в направлении совершенствования и обновления. Это уже не тот орган, где люди для оформления пенсий, пособий, соцпомощи, трудоустройства и т.д. сутками обивали пороги, собирая различные документы, и сталкивались со всевозможными бюрократическими препонами – все это, к сожалению, было, но осталось в прошлом. Теперь это прозрачная структура, предоставляющая все свои услуги в электронном виде. К слову, всего здесь сейчас предоставляется 110 электронных услуг и более 50 проактивных услуг, а также ускоренными темпами проводятся работы по цифровизации. Есть здесь и концепция DOST, которую глава государства назвал «лицом современного Азербайджана». Министерство труда и социальной защиты населения способствует расширению сети центров DOST. 28 декабря в Хатаинском районе Баку с участием президента страны состоялось открытие нового отделения – Бакинского центра DOST №5. Уже открыто 6 центров DOST, пять из которых находятся в Баку, один – Апшеронский центр DOST – за пределами города. К настоящему времени услугами центров DOST воспользовались более 1 млн 250 тысяч 300 граждан. В прошлом году 98,5% граждан выразили свою удовлетворенность качеством этих услуг.