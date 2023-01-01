В Баку в жилом доме прогремел взрыв: есть погибший фото; обновлено
В результате взрыва в многоэтажном жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку погиб один человек.
Об этом сообщают местные СМИ.
В Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) сообщили, что на место взрыва выехали пять бригад Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, предпринимаются меры безопасности.
*** 16:31
В многоэтажном жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку произошел взрыв, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На место происшествия привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.
По предварительной информации, взрыв не привел к возгоранию.