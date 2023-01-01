В результате взрыва в многоэтажном жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку погиб один человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

В Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) сообщили, что на место взрыва выехали пять бригад Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, предпринимаются меры безопасности.