Главе российского Центробанка предъявили обвинение

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

"В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора. Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины", - говорится в сообщении службы, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Кроме того, в СБУ отметили, что "глава российского Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны".