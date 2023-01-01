Гиркин о «кадыровцах»: Там руки-ноги летят оторванные

После серии разгромных поражений российской армии из интернета пропали "победные" ролики "кадыровцев", которые наполняли соцсети в первые месяцы войны. Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) ответил на вопрос, куда именно пропали "кадыровцы".

Во время прямого эфира на одном из YouTube-каналов он заявил, что "кадыровцы" постоянно использовали одну и ту же тактику: после того, как российские военные захватывали населенный пункт и несли основные потери, в него заходили отряды чеченских наемников, где и снимали свои победные TikTok ролики. Однако после того, как продвижение российской армии на всех фронтах остановилось, записывать видео "кадыровцам" стало банально негде.

"Основная масса чеченских роликов снималась, когда русские взяли населенный пункт, а потом туда приехали чеченцы и на фоне взятого сказали: "Это мы". А сейчас побед-то не одерживается. Сейчас надо сидеть под артиллерийским огнем и держаться под этим огнем. Какие там ролики будут, когда руки-ноги летят в сторону оторванные", - заявил Гиркин.

По его словам, на большинстве участков фронта ведутся лишь артиллерийские дуэли, где снимать видео в прежнем режиме "кадыровцы" уже не могут.