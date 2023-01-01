«Мобильники» подвели: названа «причина удара» по россиянам в Макеевке
Причиной удара по зданию ПТУ в Макеевке, в результате которого, как сообщалось, погибли российские военные, стала «высокая сотовая активность военнослужащих», сообщил ТАСС источник в «правоохранительных органах» «ДНР».
«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов», - заявил собеседник агентства.
Информация о числе пострадавших и погибших уточняется.
Ранее российские и украинские Telegram-каналы сообщили, что ВСУ ударили по зданию ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь. По данным СтратКома, благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 получили ранения различной степени тяжести.
Отмечается, что российские солдаты дислоцировались в здании местного ПТУ №19.