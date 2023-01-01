Москва признала удар украинцев по россиянам в Макеевке
Минобороны России сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS по расположению российских военнослужащих в Макеевке.
По данным оборонного ведомства, ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских ВС в районе населенного пункта Макеевка.
"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.
ВСУ ударили по зданию ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь. По данным СтратКома, благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 получили ранения различной степени тяжести.
Отмечается, что российские солдаты дислоцировались в здании местного ПТУ №19.
Украинские СМИ пишут, что здание ПТУ полностью разрушено. Как сообщил украинский журналист Роман Бочкала, на момент удара в Макеевском общежитии дислоцировались:
- 24 военнослужащих 20-го отряда специального назначения ВВ ПриВО ВС РФ;
- 20 военнослужащих 360-го учебного полка связи ВВ МВД РФ (в/ч 5204);
- 242 военнослужащих 631-го регионального учебного центра БП ракетных войск и артиллерии ВС РФ.