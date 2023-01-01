Москва признала удар украинцев по россиянам в Макеевке

Минобороны России сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня HIMARS по расположению российских военнослужащих в Макеевке.

По данным оборонного ведомства, ВСУ был нанесен удар шестью реактивными снарядами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских ВС в районе населенного пункта Макеевка.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.