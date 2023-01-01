Когда будет обсужден вопрос вступления Украины в ЕС?
Лидеры стран-членов Европейского союза поднимут вопрос начала переговоров по вступлению Украины в организацию на следующем саммите Украина-ЕС, заявил в интервью "Укринформу" глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
По словам Маасикаса, политика расширения Евросоюза продолжает быть геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.
"Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского Совета Украина получила перспективу стать членом ЕС при продолжении реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в осуществленных на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения", - пояснил дипломат.
Как известно, согласно последним соцопросам Киевского международного института социологии, более 90% граждан Украины поддерживают ее членство в Евросоюзе.
"Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому союзу, поскольку считает это важнейшим и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова - кто же на этой Земле имеет право лишать его этого?", - подытожил посол.
Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля.