Когда будет обсужден вопрос вступления Украины в ЕС?

Лидеры стран-членов Европейского союза поднимут вопрос начала переговоров по вступлению Украины в организацию на следующем саммите Украина-ЕС, заявил в интервью "Укринформу" глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

По словам Маасикаса, политика расширения Евросоюза продолжает быть геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.

"Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского Совета Украина получила перспективу стать членом ЕС при продолжении реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в осуществленных на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения", - пояснил дипломат.