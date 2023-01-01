В Израиле объявили о новой политике в отношении Украины

Коэн сказал, что уже завтра, 3 января, поговорит по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это будет первый разговор Лаврова с министром иностранных дел Израиля после российского вторжения.

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в своей инаугурационной речи обозначил смену политики в отношении Украины, сообщает военно-политический обозреватель портала Walla Барак Равид.

Предшественник Коэна на этом посту Яир Лапид проводил более жесткую линию (хотя и далеко не такую жесткую, как позиция США, Великобритании и стран ЕС). Тем не менее, Лапид осудил российское вторжение в Украину и назвал действия российской армии «военным преступлением». С начала войны Лапид не разговаривал с Лавровым, а после вступления в должность премьер-министра ни разу не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

В разговоре перед выборами Лапид намекнул министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что, если он сформирует следующее правительство, то рассмотрит возможность расширения помощи Украине, в том числе военной.

В своем сегодняшнем выступлении Коэн намекнул, что в отличие от своего предшественника на этом посту публично осуждать военную агрессию и преступления России не собирается.

«В вопросе России и Украины мы точно сделаем одно - будем меньше говорить публично», - сказал он.

Коэн добавил, что МИД «подготовит подробное обращение в Кабмин по вопросу Украины - для формирования «ответственной политики».

«В любом случае значимая гуманитарная помощь Украине будет продолжена», - заявил он.