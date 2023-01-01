Умер брат Левона Тер-Петросяна
Брат экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна - Камо Тер-Петросян скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщают армянские СМИ.
Камо Тер-Петросян работал хирургом-кардиологом. Помимо профессиональной деятельности, он известен как председатель земляческого союза «Мусалер», а также декламатор произведений западноармянских поэтов в отделе литературных передач радио Армении и на общественных литературных вечерах.
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