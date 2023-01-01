Болгария получит доступ к терминалам и газопроводам Турции

Болгарская компания "Булгаргаз" подпишет во вторник соглашение с турецкой государственной компанией BOTAŞ о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети, сообщает пресс-служба правительства Болгарии.

"Благодаря соглашению "Булгаргаз" получит доступ к терминалам и газопереносной сети турецкой государственной энергетической компании BOTAŞ. Договор будет заключен на 13 лет", - говорится в сообщении.

В официальной церемонии примут участие министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.