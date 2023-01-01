Ильгар Гусейнов, отдел экономики 20:00

Наступивший 2023 год кардинальным образом видоизменит сравнительные характеристики всех двенадцати экономических районов Азербайджана. Но больше всего изменений произойдет в новых экономических районах, вступающих в период активного поступательного развития. Но прежде отметим наиболее серьезные события, произошедшие в социально-экономической жизни Азербайджана в 2022 году: - впервые за четыре года в целом по стране был зафиксирован прирост вложений в основной капитал (строительство инфраструктуры, монтаж и закупка оборудования, жилищное строительство). В январе-сентябре он составил 10 миллиардов 154 миллиона 448,5 тысячи манатов, что на 4,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. По характеру распределений в экономике Азербайджана, большая их часть приходится, как раз, на регионы страны. Причем, основные темпы роста отмечены на возвращенных территориях.

Согласно данным Госкомстата, суммарные инвестиции в основной капитал, направленный на развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана, превысили в январе-сентябре 2022 года 1,92 миллиарда манатов, что в 2,1 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года; - в рамках стратегической Государственной программы восстановления регионов на период 2022-2026 годов, проекты восстановления и реконструкции Карабахского и Восточно-Зангезурского районов в значительной части переходят от первого ко второму этапу реализации. Частично уже введены в строй запланированные на этот временной период магистральная автодорожная инфраструктура и электросетевое обеспечение. Начинается период массового строительства городов и поселков. Почему Восточно-Зангезурский экономический регион становится лидером С одной стороны, это связано с вводом в строй аэропорта в Зангилане, основной период строительства которого пришелся на 2022 год, а также со строительством железнодорожной магистрали Горадиз-Агбенд. С другой же, объясняется тем, что значительная часть потенциально более мощного Карабахского экономического района все еще остаётся под контролем сепаратистских сил. Речь идёт как о ресурсно-территориальных активах, таких как рудники и водохранилища, так и об аграрных ресурсах, пашнях и садах, сконцентрированных вокруг Ханкенди и Ходжалы.

Если же брать абсолютные цифры, то возвращённые территории добавляют стране в совокупности 16,46 тысячи квадратных километров. Из них 7,47 тысячи составляет площадь Восточно-Зангезурского и 8,99 – площадь Карабахского экономических районов. Последний, таким образом, становится наиболее крупным регионом Азербайджана, превышая по площади Шеки-Загатальскую зону (8,84 тысячи квадратных километров). Если проанализировать отраслевую структуру экономических районов Азербайджана, то сразу бросается в глаза, что удельный вес возвращенных регионов так же не одинаков. По первым оценкам планируется, что к 2024 году удельная доля Восточно-Зангезурского региона от общего объема ВВП Азербайджана составит 3,4 процента, а Карабахского - 8,9 процента. То есть, если прогнозы оправдаются, то показатели Карабаха станут третьими после лидеров - Бакинского экономического региона (22 процента ВВП) и Ленкоранско-Астаринского региона с его 9,4 процента удельной доли от ВВП Азербайджана. Таким образом, первые проекты, реализованные в различных районах возвращённых территорий, ясно обозначают на данный момент лидерство Восточно-Зангезурского экономического региона. Чтобы подтвердить этот вывод, достаточно сравнить несколько базовых цифр. Так, по итогам сентября 2022 года инвестиции в Карабахский экономический район составили чуть больше 805 миллионов манатов (в сравнении с предыдущим годом рост составил 39,4 процента). Однако тот же показатель - инвестиции в основной капитал, но уже в Восточно-Зангезурский экономический район, составил за период с января по сентябрь 2022 года 1 миллиард 115 миллионов 550,5 тысячи манатов (рост в 3,5 раза!).

В обоих случаях львиная доля инвестиций, естественно, пошла на строительно-монтажные работы, объем которых по Карабахскому району составил 784 миллиона 852,9 тысячи манатов (рост на 40 процентов), а по Восточно-Зангезурскому на эти цели, практически, ушли все инвестиции – 1 миллиард 113 миллионов 540,5 тысячи манатов (рост в 3,5 раза). Полагаю, практический интерес для потенциальных инвесторов в Азербайджане и за его пределами представляет разбивка лидерства в инвестициях по конкретным районам. Итак, по Карабахскому экономическому региону наибольший объем капиталовложений приходится на долю Физулинского района - 298 миллионов 908,5 тысячи манатов (37,1 процента от всех инвестиций по Карабаху, рост на 0,2 процента). Затем следуют Шушинский район – 168 миллионов 428,6 тысячи манатов и Ходжавендский район – 131 миллион 411,9 тысячи манатов. Причина диспропорций во вложениях в том, что наибольшая часть инвестиций пришлась на строительство аэропорта Физули, ставшего не только своеобразными воротами к Шуше, исторической столице Азербайджана, но и брендовой «визиткой» всех проектов Карабахского возрождения.

А теперь посмотрим на Восточный Зангезур: капиталовложения в Зангиланский район составили 353 миллиона 236,8 тысячи манатов (рост в 4,3 раза). Это ощутимо больше, чем было вложено в Джабраильский (328 миллионов 43,8 тысячи манатов) и Кяльбаджарский (201 миллион 591,8 тысячи манатов) районы. Но опять-таки, потому что в Зангилане был введен в строй новый международный аэропорт. Интересно, что Джабраильский и Зангиланский районы станут главным территориальным элементом в масштабном парке возобновляемой энергетики возвращенных территорий. Напомним, что в июне 2021 года Министерство энергетики Азербайджана и мировой нефтегазовый гигант British Petroleum подписали исполнительный договор в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраильском районе. Инвестиции в этот проект оцениваются в 200 миллионов долларов. Джабраил, Губадлы и Зангилан соединят несколько энерголиний, включая 35-киловольтную, которые будут управляться цифровой подстанцией. Также не будем забывать, что участок бассейна реки Араз, расположенный на южной границе Восточно-Зангезурского экономического региона, представляет собой каскад ГЭС, являющихся частью ранее единой, а ныне взаимозависимой энергосистемы, производительность которой достаточно высока и используется Ираном для покрытия сезонного дефицита электроэнергии. Если же этот каскад реконструировать, то данная энергосеть сможет обеспечить Азербайджану масштабный экспортный потенциал, который позволит направлять избыток электроэнергии по трансчерноморскому кабелю в европейские сети.

Именно в этом контексте становится понятно, почему Ильхам Алиев учредил накануне Нового года должность спецпредставителя президента по Джабраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящим в единый экономический район. Напомню, что эту ответственную должность получил уже работающий в регионе Вахид Гаджиев. Одна из кладовых Азербайджана В Восточном Зангезуре сосредоточены богатые месторождения золота, в наличии также ртуть, хромиты, ряд перспективных горных карьеров для разработки материалов, необходимых в дорожном строительстве и в новой застройке значительных по общему объему площадей поселков и городов. Экспорт золота - одна из важных и постоянно растущих экспортных статей Азербайджана. Теперь, в среднесрочной перспективе к нему добавится и экспорт меди, а также её переработка. Есть в регионе и хорошо известные, но, выражаясь современным языком, не раскрученные водно-минеральные источники с подходящими климатическими и бальнеологическими условиями. Не говоря уже о том, что горные леса этого региона могут использоваться в курортно-рекреационных целях. Регион ждёт массовая адаптация под требования международного туризма - строительство мини отелей, кафе, ресторанов, оборудование лесных и горных троп для всех видов спортивных и оздоровительных прогулок.

Не будем также забывать традиционные для этого региона эко-аграрные ресурсы - овцеводство, скотоводство, пчеловодство, виноградарство, развитие садоводства. Ну, и, конечно же, расширение пахотных ресурсов под зерновые, которые являются важной составляющей продовольственной безопасности страны и потенциальной статьей экспорта. Согласно позициям Госпрограммы по восстановлению регионов на период 2022-2026 годов, будет введен в строй Лачинский международный аэропорт, до 2026 года из Агдама в Ханкенди будет проложен газопровод, а также заработают пункты пропуска на границе с Арменией и Ираном. Планируется, что к 2026 году в Карабах и Восточный Зангезур будет переселено 10.270, а к 2027 году – еще 34.500 семей, для которых к 2027 году будут построены 34,5 тысячи квартир и индивидуальных жилых домов. К 2026 году в этом регионе построят и восстановят 197 дошкольных и общеобразовательных учреждений, а к 2027 году здесь начнут функционировать филиал вуза и семь филиалов центров DOST.