Два депутата Европарламента могут лишиться иммунитета

Далее комитет Европарламента по юридическим вопросам выработает свою рекомендацию и выставит ее на голосование на пленарное заседание, которое примет решение.

При этом в документе не называются имена членов ЕП, которым представят запрос о лишении иммунитета на ближайшей пленарной сессии 16 января.

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу бельгийских властей, говорится в пресс-релизе ЕП.

В документе уточняется, что Метсола попросила все службы и комитеты уделить первоочередное внимание этой процедуре, чтобы завершить ее до 13 февраля.

Полиция Бельгии 12 декабря провела обыск в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования по делу о коррупции с участием заместителя главы ЕП Евы Кайли.

11 декабря стало известно, что заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре.