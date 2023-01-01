Бывшей первой ракетке мира диагностировали две формы рака

Победительница 18 турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка чешского происхождения Мартина Навратилова больна раком груди и горла.

Комментарий бывшей спортсменки в понедельник приводит британская газета The Times.

Сообщается, что рак горла и груди у 66-летней Навратиловой был диагностирован после обследования в начале ноября. Бывшая теннисистка ранее уже болела раком груди 13 лет назад, но смогла вылечиться с помощью лучевой терапии.

"Этот двойной удар серьезный, но все же поправимый, - сказала Навратилова. - Надеюсь на благоприятный исход, я буду бороться изо всех сил".