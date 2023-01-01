Военный комитет НАТО обсудит войну в Украине

Военный комитет НАТО проведет 18-19 января заседание в Брюсселе, в ходе которого начальники генштабов ВС стран альянса обсудят, в частности, "ранние наблюдения" по войне в Украине и продолжение оказания помощи Киеву, говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Во встрече примут участие начальники генштабов ВС 30 стран НАТО, а также коллеги из Швеции и Финляндии.