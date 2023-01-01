Военный комитет НАТО обсудит войну в Украине
Военный комитет НАТО проведет 18-19 января заседание в Брюсселе, в ходе которого начальники генштабов ВС стран альянса обсудят, в частности, "ранние наблюдения" по войне в Украине и продолжение оказания помощи Киеву, говорится в заявлении Североатлантического альянса.
Во встрече примут участие начальники генштабов ВС 30 стран НАТО, а также коллеги из Швеции и Финляндии.
"Основное внимание будет уделено ранним наблюдениям за продолжающейся войной в Украине, а также ускорению реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил, - говорится в заявлении. - Главнокомандующие обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический союз от всех вызовов сейчас и в будущем. На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся помощь Украине со стороны НАТО", - указывается в заявлении.
Председательствовать на встрече будет глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр. Генсек НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании, чтобы представить последние политические цели и обсудить проблемы безопасности, стоящие перед Североатлантическим альянсом.