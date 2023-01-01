Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана фото
Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) представило данные по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.
Как говорится в сообщении агентства, за 2022 год на данных территориях были обнаружены и обезврежены 8 тыс. 780 противопехотных, 4 тыс. 133 противотанковые мины, а также 14 тыс. 950 неразорвавшихся боеприпасов.
Очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 41 тыс. 915,77 га земель.
В течение декабря 2022 года на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 146 противопехотных, 405 противотанковых мин, а также 1 тыс. 305 неразорвавшихся боеприпасов. Очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 2 тыс. 263,07 га земель.