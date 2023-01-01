Обменять оккупированные территории на мир с Россией отказалось подавляющее большинство жителей Украины.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, недопустимыми какие-либо территориальные уступки в переговорах с Россией считают 85% украинцев. Только 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от части своей территории.

Подобный результат социологи выявили в ходе исследования во всех регионах страны, в том числе на востоке, где влияние войны ощущается сильнее. Опрос проводится регулярно с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Против любых территориальных уступок в мае прошлого года были 82% украинцев, а в сентябре – 87%.

Последний опрос проводился с 4 по 27 декабря. В нем приняли участие 2 005 респондентов старше 18 лет. В выборку не попали жители Крыма и территорий, которые временно не контролируются Киевом.