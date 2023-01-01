Главком ВСУ: В Украине освобождена почти половина оккупированной территории фото
Вооруженные силы и другие составляющие сил обороны освободили 40% оккупированных российской армией после 24 февраля территорий Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
За 10 месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинская армия смогла освободить 28% своей территории, захваченных Россией с 2014 года и после 24 февраля 2022 года, уточнил Залужный.
Он добавил, что освобождение правобережной части Херсонской области довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. кв. км.
В настоящее время линия фронта на суше протянулась почти на четыре тысячи километров, а активные боевые действия ведутся на участке в 1 500 километров.
Украинские саперы, по словам главкома ВСУ, разминировали 1 300 га территорий, а также уничтожили 41 тыс. взрывоопасных предметов.
Кроме того, из районов ведения боевых действий было эвакуировано более 600 тыс. мирных жителей.
Отдельно Залужный отметил, что подготовка состава и общевойсковых подразделений ВСУ проводится на территории 17 европейских стран.
"В целом благодаря партнерам подготовлено в течение 2022 года более 20 тысяч военнослужащих", - подчеркнул он.