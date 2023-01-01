Вооруженные силы и другие составляющие сил обороны освободили 40% оккупированных российской армией после 24 февраля территорий Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

За 10 месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинская армия смогла освободить 28% своей территории, захваченных Россией с 2014 года и после 24 февраля 2022 года, уточнил Залужный.

Он добавил, что освобождение правобережной части Херсонской области довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. кв. км.

В настоящее время линия фронта на суше протянулась почти на четыре тысячи километров, а активные боевые действия ведутся на участке в 1 500 километров.