В Израиле выступают за ограничение иммиграции в страну неевреев
Новый министр интеграции Израиля Офир Софер, отвечающий за вопросы репатриации евреев, выступил за ограничение возможностей для переселения в Израиль иммигрантов, которые по иудейским законам не являются евреями, сообщает ТАСС.
Выступая в эфире государственной радиостанции Kan, Софер, представляющий ультраправый блок "Религиозный сионизм", высказался за внесение изменений в израильский Закон "О возвращении", на основании которого потомки евреев со всего мира имеют право на репатриацию в Израиль с автоматическим получением гражданства.
Министр посетовал, что, по его данным, в 2022 году среди репатриантов в Израиль из России и с Украины 72% были неевреями, если следовать Галахе - иудейскому религиозному своду законов.
"За последний год значительная часть - порядка 40 тыс. из 55 тыс. - людей, совершивших алию (репатриацию), не являются евреями по Галахе. Некоторые из этих новых репатриантов воспользовались Законом "О возвращении". Этот разрыв нужно сократить", - сказал Софер, ссылаясь на одно из положений этого документа, которое дает право на репатриацию внукам евреев, даже несмотря на то, что МВД Израиля не присваивает таким иммигрантам еврейскую национальность в документах.
Ранее "положение о внуках" Закона "О возвращении" стало поводом для острых споров во время коалиционных переговоров - многие представители ультраправых и ортодоксальных религиозных политических сил, сформировавших в итоге коалицию с партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, требовали упразднить эту часть закона, чтобы сберечь "еврейский характер" Израиля, оградив его от притока репатриантов, не считающихся евреями по Галахе.
По словам Софера, в итоге коалиционные партнеры достигли договоренности о том, что этот пункт так или иначе претерпит изменения.
При этом министр высказался за то, чтобы это было сделано без длительных законодательных процедур.
"Решение должно быть найдено без обращения к законотворчеству", - отметил он.