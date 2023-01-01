В Израиле выступают за ограничение иммиграции в страну неевреев

Новый министр интеграции Израиля Офир Софер, отвечающий за вопросы репатриации евреев, выступил за ограничение возможностей для переселения в Израиль иммигрантов, которые по иудейским законам не являются евреями, сообщает ТАСС.

Выступая в эфире государственной радиостанции Kan, Софер, представляющий ультраправый блок "Религиозный сионизм", высказался за внесение изменений в израильский Закон "О возвращении", на основании которого потомки евреев со всего мира имеют право на репатриацию в Израиль с автоматическим получением гражданства.

Министр посетовал, что, по его данным, в 2022 году среди репатриантов в Израиль из России и с Украины 72% были неевреями, если следовать Галахе - иудейскому религиозному своду законов.