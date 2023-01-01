Выборы в Турции могут пройти раньше

Дата проведения президентских и парламентских выборов в Турции, запланированных на 18 июня, может быть перенесена на чуть более ранний срок, сообщил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"У нас есть воля провести эти выборы 18 июня. Но идут оценки ситуации в связи с тем, что могут возникнуть некоторые проблемы. Это будет период, когда наши граждане выезжают за границу", - цитирует Челика телеканал A Haber.

В то же время представитель ПСР отметил, что возможный перенос даты голосования не будет решением, которое можно расценивать как проведение досрочных выборов.

"Проводимые нами оценки делаются не в контексте досрочных выборов", - сказал Челик, уточнив, что "окончательного решения по этому вопросу еще нет".