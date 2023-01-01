В Украине освобожден остров Большой Потемкинский заявление депутата; видео
Народный депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили остров Большой Потемкинский.
"ВСУ освободили остров Большой Потемкинский. Это остров между левым и правым берегом Днепра возле Херсона", - сказал он.
Гончаренко также распространил видео защитника, который рассказывает о деоккупации острова.
Официально Генштаб информацию об освобождении еще не комментировал.
По состоянию на 15 декабря данный остров был под контролем оккупантов. В частности, 15 декабря Генштаб сообщал, что враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский близ Херсона, на пока подконтрольную российским захватчикам территорию.