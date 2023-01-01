Разведка Украины: удары по территории России будут все глубже видео
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не стал брать на себя ответственность за удары по российским авиабазам, но предположил, что подобные удары будут «все глубже и глубже».
В ходе интервью ABC Буданова спросили, наносила ли Украина удары по российской авиабазе, на что он сказал: «Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Только после окончания войны».
Он добавил, что очень рад видеть такие атаки, и на вопрос, будет ли их больше, ответил: «Думаю, да».
«[Они будут] все глубже и глубже», - ответил Буданов на дополнительный вопрос журналистки, насколько глубокими могут быть эти удары.
Буданов также напомнил, что Крым - это территория Украины, поэтому там Украина может применять любое оружие, которое считает нужным.
7 декабря советник украинского правительства по обороне в комментарии Financial Times на правах анонимности заявил, что у Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России, поэтому вскоре эти удары могут достичь Сибири.
Россия практически ежедневно сообщает об атаках дронов на свои авиабазы. Местные власти обвиняют в этом Украину, однако Киев не подтверждает и не опровергает эти сообщения.