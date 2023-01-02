В Европарламенте поддержали осужденного в России по делу о «военных фейках»

«Вы не забыты и не одиноки в своей праведной борьбе за освобождение народа России и других стран континента от ужасов войны. Ваша энергия побуждает нас объединиться и поддерживать ваш протест до тех пор, пока дети Украины не будут в безопасности, а Россия не станет свободной и мирной», - говорится в письме, подписанном 34 депутатами ЕП.

Депутаты Европарламента написали письмо поддержки осужденному на 7 лет по делу о «фейках» про российскую армию московскому муниципальному депутату Алексею Горинову.

В июле муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова приговорили к 7 годам колонии по делу о «фейках» про армию, позже Мосгорсуд смягчил приговор на месяц. Он стал первым приговоренным к реальному сроку по статье о распространении «фейков» об армии, появившейся в российском УК после вторжения в Украину. Поводом для уголовного дела стала запись заседания от 15 марта 2022 года, где Горинов предложил объявить в память о жертвах происходящей военной агрессии в Украине минуту молчания. Все депутаты согласились и встали.

Горинов также предложил отменить конкурсы и танцы, пока идет война.

Дело завели после того, как известная ведущая и актриса Мария Шукшина выложила видео, а два депутата Госдумы рассказали, что написали заявления.

По этому делу также проходит коллега Горинова Елена Котеночкина, которая уехала из России.