Блинкен – Коэну: США против политики, ставящей под угрозу решение «два государства для двух народов»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в беседе с новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, что его страна поддерживает решение о создании «двух государств для двух народов» и выступает против любой политики, которая ставит под угрозу возможность его реализации.
Блинкен позвонил новому министру иностранных дел Эли Коэну сегодня вечером, на второй день пребывания Коэна в должности.
Согласно заявлению МИД, Блинкен поздравил Коэна и подтвердил бескомпромиссную приверженность США делу обеспечения безопасности и процветания Государства Израиль.
Собеседники обсудили иранскую угрозу. Коэн подчеркнул, что Израиль намерен решительно бороться с ней. Он также представил свой взгляд на палестинский вопрос и подчеркнул, что остро воспринимает обращение палестинцев в ООН и последовавшее за ним решение Генассамблеи ООН передать вопрос об израильской оккупации Западного берега на рассмотрение Международного суда в Гааге.
Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать прямое и тесное сотрудничество перед лицом общих вызовов.
В своей инаугурационной речи Коэн обозначил смену политики в отношении Украины.