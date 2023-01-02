Блинкен – Коэну: США против политики, ставящей под угрозу решение «два государства для двух народов»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в беседе с новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, что его страна поддерживает решение о создании «двух государств для двух народов» и выступает против любой политики, которая ставит под угрозу возможность его реализации.

Блинкен позвонил новому министру иностранных дел Эли Коэну сегодня вечером, на второй день пребывания Коэна в должности.

Согласно заявлению МИД, Блинкен поздравил Коэна и подтвердил бескомпромиссную приверженность США делу обеспечения безопасности и процветания Государства Израиль.