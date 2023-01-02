В Сватово Луганской области Украины взорвался российский склад боеприпасов, сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации в Telegram-канале.

"В Сватово взорвался склад с боекомплектом оккупантов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что в течение почти двух недель украинские военнослужащие наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу "уралов".

"За это время россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК, - отметили в Страткоме ВСУ", - сказано в сообщении.