Из Макеевки в ад: российские войска понесли огромные единовременные потери главная тема
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS работают на поле боя в Украине с июня. За счет них в значительной степени удалось стабилизировать ситуацию на фронте летом минувшего года. Все начиналось с четырех установок, с тех пор на вооружение ВСУ поступили десятки этих систем и их аналогов из европейских стран М270, которые наносят чувствительные удары по глубоким тылам российской армии.
Но даже на фоне постоянных сообщений об обстрелах складов, командных пунктов и прочих важных целей далеко за линией фронта, то, что произошло ровно в новогоднюю полночь в Макеевке, пригороде Донецка, шокировало командующий состав российской армии.
По бывшему ПТУ №19, где были размещены на постой российские солдаты, прилетело шесть ракет, две из которых будто были сбиты. Но тех, что достигли цели, хватило, чтобы здание училища перестало существовать вместе с его обитателями. Часть погибла непосредственно от ракетного удара, часть не выжила в пожаре и под завалами. Очень большое количество раненых.
О точных цифрах потерь ведутся споры. Министерство обороны РФ официально заявило о гибели 63 военнослужащих. Один из российских военных блогеров написал, что погибло 78 человек, другой – двести. Бывший министр обороны «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин со ссылкой на свои источники сообщил, что счет убитых и раненых идет на «многие сотни». Украинские неофициальные источники тоже разнятся в оценках: от 400 убитых до 180 убитых и минимум 50 тяжелораненых, из которых человек двадцать обречены.
Официально украинский Генштаб не называет российские потери, но указывает на уничтожение около десяти единиц бронетехники, размещенной рядом с разрушенным зданием. Среди причин, которые привели к чрезвычайно большому ущербу, российская сторона называет размещение в том же здании склада боеприпасов и пяти тонн дизельного топлива, что вызвало детонацию и сильный пожар, не оставивший шанса на выживание оставшимся под завалами. Разница в цифрах, кстати, может быть вызвана тем, что не все останки вытащены из-под руин и опознаны.
Сейчас ведутся поиски виновного в том, что в одном месте было сконцентрировано столько живой силы, техники и боеприпасов с горючим. Выжившие, недавно призванные на службу из Саратовской области в 14444 полк 1-го армейского корпуса «ДНР», говорят, что офицеры поселились в другом доме, оборудованном подвалами, а рядовых и сержантов, по сути, обрекли на гибель. Отдельным пунктом идет выяснение, как же случилось, что удар оказался настолько точным, и не причастна ли к этому украинская агентура в Макеевке. По ходу звучат обвинения самих мобилизованных, которые якобы активно названивали домой по мобильным телефонам с новогодними поздравлениями, чем выдали большую концентрацию исходящих сигналов с одной локации.
После того, как более-менее стихла осенняя критика безобразного отношения к мобилизованным и их отвратительного оснащения и вооружения, вновь пошла волна жалоб на то, что призванных россиян командиры не берегут, и что они гибнут в огромных количествах. Макеевский случай отныне станет показательным примером такого отношения.
Для Украины же появился еще один символ военных побед. До этого в таком качестве фигурировала Чернобаевка Херсонской области, уже освобожденная от российской оккупации, а во время нее служившая местом размещения командных пунктов и центром сосредоточения российской техники. По Чернобаевке неоднократно наносились весьма чувствительные удары, приведшие, в том числе, к гибели нескольких российских генералов. Теперь к Чернобаевке прибавилась Макеевка. И нет никаких сомнений, что «святые Хаймарсы», как их называют в Украине, на этом не остановятся.