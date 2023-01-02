Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 2 января 2023, 23:39

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS работают на поле боя в Украине с июня. За счет них в значительной степени удалось стабилизировать ситуацию на фронте летом минувшего года. Все начиналось с четырех установок, с тех пор на вооружение ВСУ поступили десятки этих систем и их аналогов из европейских стран М270, которые наносят чувствительные удары по глубоким тылам российской армии. Но даже на фоне постоянных сообщений об обстрелах складов, командных пунктов и прочих важных целей далеко за линией фронта, то, что произошло ровно в новогоднюю полночь в Макеевке, пригороде Донецка, шокировало командующий состав российской армии.

По бывшему ПТУ №19, где были размещены на постой российские солдаты, прилетело шесть ракет, две из которых будто были сбиты. Но тех, что достигли цели, хватило, чтобы здание училища перестало существовать вместе с его обитателями. Часть погибла непосредственно от ракетного удара, часть не выжила в пожаре и под завалами. Очень большое количество раненых. О точных цифрах потерь ведутся споры. Министерство обороны РФ официально заявило о гибели 63 военнослужащих. Один из российских военных блогеров написал, что погибло 78 человек, другой – двести. Бывший министр обороны «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин со ссылкой на свои источники сообщил, что счет убитых и раненых идет на «многие сотни». Украинские неофициальные источники тоже разнятся в оценках: от 400 убитых до 180 убитых и минимум 50 тяжелораненых, из которых человек двадцать обречены. Официально украинский Генштаб не называет российские потери, но указывает на уничтожение около десяти единиц бронетехники, размещенной рядом с разрушенным зданием. Среди причин, которые привели к чрезвычайно большому ущербу, российская сторона называет размещение в том же здании склада боеприпасов и пяти тонн дизельного топлива, что вызвало детонацию и сильный пожар, не оставивший шанса на выживание оставшимся под завалами. Разница в цифрах, кстати, может быть вызвана тем, что не все останки вытащены из-под руин и опознаны.