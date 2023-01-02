Турция выводит войска из Сирии? новый поворот
Первые за минувшие одиннадцать лет переговоры на высоком уровне между режимом Асада и Турцией, прошедшие в конце декабря в Москве, вызвали протесты оппозиции на севере Сирии. Политические противники Башара Асада собрались в контролируемом турецкой армией городе Эль-Баб и призвали Анкару и дальше поддерживать сирийскую оппозицию.
«Мы скорее умрем, чем примиримся с Асадом», - заявили участники акции.
Как уже сообщалось, министр обороны Турции Хулуси Акар и директор МİT (внешняя разведка) Хакан Фидан провели в Москве переговоры с министром обороны и начальником разведки Сирии, в которых приняли участие их российские коллеги.
Как сообщили тогда местные СМИ, на переговорах обсуждались деятельность террористических организаций на севере Сирии, проблема беженцев и другие вопросы. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам, что второй раунд переговоров в том же формате может состояться в середине января.
По информации агентства «Франс-Пресс», сирийские оппозиционеры, обеспокоенные началом процесса примирения между Анкарой и Дамаском, организуют стихийные акции в приграничных с Турцией районах.
«Турция не должна поддерживать Асада в ущерб оппозиционным силам, - сказал один из участников акции в Эль-Бабе. – Она должна быть с нами».
«Турки продали нас, но мы не сдадимся», - заявил другой протестующий.
Турецкие источники не раскрывают подробностей московских переговоров. Однако аффилированная с режимом Башара Асада сирийская газета «Аль-Ватан» утверждает, что в ходе переговоров турецкая сторона приняла главное условие, выдвинутое режимом Асада для нормализации отношений с Турцией, и согласилась на полный вывод войск с территории Сирии.
«Аль-Ватан» также утверждает, что трехсторонние переговоры в Москве при посредничестве России стали результатом нескольких предыдущих встреч руководителей турецкой и сирийской разведок.
«Переговоры проходили в соответствии с интересами и условиями Дамаска, - пишет издание. – Стороны достигли понимания по многим вопросам».
Со ссылкой на источник в Дамаске, «Аль-Ватан» сообщает также, что в Москве стороны согласились, что курдская террористическая организация РПК является агентом Израиля и США в регионе, а потому представляет угрозу как для Турции, так и для Сирии.
Официальная Анкара не комментирует сообщения о намерениях вывести войска из Сирии. Однако, по мнению экспертов, такой расклад выглядит на данный момент не слишком правдоподобно.
«Если Турция и решится на подобный шаг, - пишет «Франс-Пресс», - то только после президентских выборов».
Эта точка зрения идет в разрез с официальным заявлением министра обороны Хулуси Акара, подчеркнувшего в Москве, что Турция не намерена держать под оккупацией территорию Сирийской Арабской Республики, поскольку уважает её территориальную целостность и суверенитет.