Первые за минувшие одиннадцать лет переговоры на высоком уровне между режимом Асада и Турцией, прошедшие в конце декабря в Москве, вызвали протесты оппозиции на севере Сирии. Политические противники Башара Асада собрались в контролируемом турецкой армией городе Эль-Баб и призвали Анкару и дальше поддерживать сирийскую оппозицию.

Как уже сообщалось, министр обороны Турции Хулуси Акар и директор МİT (внешняя разведка) Хакан Фидан провели в Москве переговоры с министром обороны и начальником разведки Сирии, в которых приняли участие их российские коллеги.

Как сообщили тогда местные СМИ, на переговорах обсуждались деятельность террористических организаций на севере Сирии, проблема беженцев и другие вопросы. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам, что второй раунд переговоров в том же формате может состояться в середине января.

По информации агентства «Франс-Пресс», сирийские оппозиционеры, обеспокоенные началом процесса примирения между Анкарой и Дамаском, организуют стихийные акции в приграничных с Турцией районах.

«Турция не должна поддерживать Асада в ущерб оппозиционным силам, - сказал один из участников акции в Эль-Бабе. – Она должна быть с нами».

«Турки продали нас, но мы не сдадимся», - заявил другой протестующий.

Турецкие источники не раскрывают подробностей московских переговоров. Однако аффилированная с режимом Башара Асада сирийская газета «Аль-Ватан» утверждает, что в ходе переговоров турецкая сторона приняла главное условие, выдвинутое режимом Асада для нормализации отношений с Турцией, и согласилась на полный вывод войск с территории Сирии.