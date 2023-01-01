Меладзе предложили лишить российского гражданства

"За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", - написала Афанасьева.

Афанасьева разместила видео с Меладзе, на котором он отвечает поддержкой на лозунг Организации украинских националистов, запрещенной в РФ.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Российский сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева считает, что певца Валерия Меладзе нужно лишить российского гражданства.

Ранее в беседе с "360" она заявила, что "если бы Меладзе был честным человеком, в чем я сомневаюсь, он сам бы вышел из гражданства России".

"Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие", - сказала Афанасьева.

По ее мнению, произносящие лозунги "Героям слава!" и "Слава Украине!", "по сути, поддерживают фашистов".

Афанасьева выразила уверенность, что такие артисты, как Меладзе, должны петь в зоне боевых действий. А они "продолжают выступать в барах и наживаться на этом".

Поведение Меладзе также вызвало резкую критику со стороны лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова. Политик призвал лишить певца всех имеющихся у него званий.