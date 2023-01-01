Президента Молдовы обвинили во вмешательстве в правосудие

Ассоциация судей Молдовы обвинила президента страны Майю Санду во вмешательстве в процесс правосудия и нарушении принципа разделения властей, закрепленного в декларации о независимости и конституции.

Соответствующее заявление размещено в понедельник на странице организации в Facebook.

Выступая 29 декабря на телеканале Moldova 1 при обсуждении резонансных дел, глава государства подвергла критике служителей Фемиды.