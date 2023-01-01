Президента Молдовы обвинили во вмешательстве в правосудие
Ассоциация судей Молдовы обвинила президента страны Майю Санду во вмешательстве в процесс правосудия и нарушении принципа разделения властей, закрепленного в декларации о независимости и конституции.
Соответствующее заявление размещено в понедельник на странице организации в Facebook.
Выступая 29 декабря на телеканале Moldova 1 при обсуждении резонансных дел, глава государства подвергла критике служителей Фемиды.
"Санду заявила, что оценка, которую скоро дадут представителям судебной системы, будет зависеть от их сегодняшней работы. Напоминаем, что, согласно декларации о суверенитете, разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти является основополагающим принципом функционирования Республики Молдова как правового демократического государства. Обращаем внимание на то, что судебная власть подчиняется только закону. Вмешательство в процесс отправления правосудия недопустимо", - указали в ассоциации.
Ранее Санду, а также представители сформировавшей правительство проевропейской Партии действия и солидарности провозгласили борьбу с коррупцией своим главным приоритетом. Они регулярно обвиняют судей и прокуроров в затягивании резонансных дел. При этом на действующую власть возлагают ответственность за расправу над оппозицией под лозунгом борьбы с коррупцией. В частности, отстраненный от должности генерального прокурора республики Александр Стояногло заявлял, что глава государства требовала от него возбудить уголовные дела против лидеров оппозиции, среди которых бывший президент Игорь Додон.