Войска гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана развернули палатки для эвакуированных жильцов многоэтажного дома на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МЧС.

Данные меры предприняты в связи с временным прекращением подачи газа в многоэтажку.

"Палатки обеспечены соответствующими условиями для проживания", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в многоэтажном жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку погиб один человек, еще два получили ранения.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире, расположенной на 18-м этаже 18-этажного жилого дома, в результате утечки бытового газа.