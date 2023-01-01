Зеленский: Россия планирует продолжительную атаку Украины «Шахедами»

Россия планирует продолжительную атаку Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed, заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

По его словам, всего за два дня 2023 года защитники Украины сбили уже больше 80 российских беспилотников.

«В ближайшее время это количество может возрасти. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку Shahed. Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать – и сделаем все – чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные», - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил воздушные командования Центр, Юг и Восток, а также отдельно защитников из 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил и бойцов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск.

«Я благодарю, конечно, наших пилотов, пилотов наших истребителей и бойцов мобильных огневых групп. Сейчас то время, когда всем, кто вовлечен в защиту неба, нужно быть особенно внимательными», - добавил он.