Вечером 2 января в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия взрывов, пишут местные паблики в Telegram, публикуя фото и подробности от очевидцев.

Взрывы слышали и в Симферопольском районе.

"Какие-то взрывы слышны в Симферопольском районе уже 5 раз", - написали пользователи соцсетей.

Назначенный Россией так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в городе. По его словам, сбит беспилотник.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", - отметил он.

Позднее Развожаев написал, что около Севастополя в море российские системы ПВО сбили второй беспилотник.

"Наши военные продолжают отбивать атаку", - добавил "губернатор".