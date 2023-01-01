Журналист Bild Бьорн Штритцель, который освещает войну в Украине, получил осколочное ранение.

"Корреспондент Bild Бьорн Штритцель получил осколочное ранение, освещая российскую агрессию в Украине. Ему ничего не угрожает (насколько это возможно), и ранение не слишком серьезное. Однако это напоминает обо всех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы говорить правду", - написал в Twitter главный редактор Bild Йоханнес Бойе.

Сам Штритцель сообщил в Twitter, что получил порез на лбу от стекла во время ужина.

Он предположил, что вражеской целью был железнодорожный вокзал, расположенный за углом, и сообщил о нескольких других взрывах.

"Со мной все в порядке, только порез на лбу, скорее всего осколком стекла. Ужинал, когда произошел взрыв (не совсем уверен, что это был боеприпас, осколков еще не нашел)... Мое предположение, что это была какая-то часть ракеты, упавшая рядом. Целью, скорее всего, был железнодорожный вокзал, расположенный за углом, хотя я еще не видел никакого большого места падения, как можно было бы ожидать от ракет с большой боеголовкой. Это место находится вне зоны досягаемости российской артиллерии и "Ураганов", поэтому также возможно, что это был БПЛА", - написал журналист.

Он не сообщил, где именно в Украине он находится, но в конце декабря он публиковал фото и видео из Бахмута и Сватово.