Турция еще раз о войне в Украине

Турция продолжит прикладывать усилия по урегулированию украинского кризиса за столом переговоров и в этом вопросе будет придерживаться политики, которая учитывает ее национальные интересы, заявил в интервью журналу Kriter официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Цену платят не только воюющие стороны, но и все мы вместе. Исходя из этого, мы, как прежде, продолжим прилагать усилия для достижения справедливого мира путем переговоров", - сказал он.