Недавно азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев провел видеобеседу с Шахином Сеидзаде. С первой частью печатной версии беседы можно ознакомиться по этой ссылке.

Что же происходит сейчас в Старом городе? С какими проблемами сталкивается новый градоначальник? С какими угрозами и вызовами сталкивается Бакинская крепость?

Не так давно новым главой Ичеришехер был назначен новоиспеченный депутат Шахин Сеидзаде, вынужденный вскоре сложить свой мандат.

Долгое время, особенно в 90-е и в начале нулевых целенаправленное разрушение Старого города Баку и засилье олигархических группировок, воздвигавших на руинах исторических памятников новостройки, торговые отели и офисные центры, оставалось кровоточащей раной в душе старых бакинцев. Ичеришехер или Бакинскую крепость разрушали, как могли… И только создание заповедника на территории Старого города остановило варварский процесс. Спустя некоторое время город оказался под защитой ЮНЕСКО.

- В парке бакинских ханов очень красиво. Преображается на глазах. Еще несколько лет назад всего этого не было.

- Парк стал частью площадки для проведения различных праздников и фестивалей. Мы провели Новогоднюю ярмарку и гала-фестиваль...

- Впервые?

- Нет. Старый город всегда был местом для проведения подобных мероприятий.

- Кажется, впервые здесь, на площади, бакинцы встретили Новый год. Этой традиции раньше не было, ведь так?

- Это чисто европейская практика – на какой-нибудь знаменитой старинной площади все ждут наступления полуночи и боя часов.

- Это еще ведь и День солидарности азербайджанцев мира. Двойной праздник.

- Абсолютно. Но на ярмарке мы решили поставить во главу угла не столько фактор еды, сколько фактор национального творчества. Самое главное – понимать, что Новый год, равно как и Новруз – это праздники семейные. Очень важно, чтобы дети тоже получили возможность хорошо провести время. Во время Новруза здесь разожгли праздничный костер, а затем в течении недели проводили различные мастер-классы для детей. Их, кстати, проводит и центр, который мы только что посетили. Цель – дать школьникам, что называется, вживую увидеть, что такое традиционные азербайджанские ремесла, которые Старый город бережет и охраняет.

- Завершились реставрационные работы в исторической бане рядом с парком бакинских ханов. Кстати, Гаджи Челеби посещал баню в Ичеришехер и писал об этом. Но речь, кажется, шла о другой бане – той, что напротив Девичьей башни.

- Очень важно понимать, где именно строили бани. По санитарным и эпидемиологическим причинам это делалось при входе в Старый город, главным образом, для въезжающих, чтобы они могли помыться с дороги. Баня, которая находится перед нами, была отреставрирована одной из последних. Сейчас она действует, как музей. Но в советское время она была частью казармы, Вы, наверное, помните. Сегодня эта территория является парком и музеем. Во время проведения восстановительных работ была отреставрирована также часть Крепостной стены.

Среди последних проделанных работ могу отметить открытие информационного Центра для туристов.

- Это Ваше нововведение?

- Нет. Центр открылся еще до моего назначения. Сегодня он активно используется. Туристы, входя через крепостные ворота, могут сразу получить информацию, арендовать фаэтон, нанять гида… Есть разные варианты маршрутов. Например, в период праздника Рамазан проводилась специальная экскурсия по мечетям Старого города. Есть экскурсия для тех, кто интересуется нефтяной промышленностью – она называется «Черное золото». То есть, общественности постоянно предоставляются новые маршруты.

- А как Вы относитесь к пристройкам над архитектурными домами в Ичеришехер? Много пристроек возведено на крышах…

- Это – легкая конструкция. Сегодня каждая из них рассматривается, как отдельный проект.

- Насколько мне известно, в Госкомитете по градостроительству и архитектуре нервно реагируют на такого рода пристройки над архитектурными сооружениями…

- Да, это так. Но каждый из таких проектов анализируется нами по нескольким параметрам. Во-первых, выясняется, является ли здание архитектурным памятником. Во-вторых, просчитывается нагрузка. В случае необходимости привлекаем специалистов других госструктур.

- То есть, согласно правилам, такое разрешается? Это законно?

- Да. У Крепостной стены располагается знаменитая улица ресторанов и кафе, излюбленное место отдыха бакинцев. В Ичеришехер замечательно представлен бренд азербайджанского завтрака. Туристы могут получить здесь весь спектр услуг. Во время проведения реставрационных работ вся отделка была оформлена в едином стиле, такие вопросы очень строго контролируются.

- Обедал здесь несколько раз. Не понравилось. Правда, это было лет пять-шесть назад.

- Сегодня среди ресторанов идет очень серьезная конкуренция. Так что, каждый старается быть на высоте.

- А владельцы этих объектов разные? Монополизма у Вас нет?

- Монополий нет, владельцы разные.

- Хотелось бы понять критерии отбора предпринимателей. Кому в Старом городе разрешают открыть ресторан, и кому нет?

- В первую очередь, учитывается не личность предпринимателя, а концепция самого ресторана. Ичеришехер – это цитадель традиционной азербайджанской кухни. Внешний дизайн и интерьер должны органично вписываться в атмосферу Старого города. Когда освобождаются несколько площадок, мы рассматриваем несколько кандидатур. С теми, на ком остановится наш выбор, подписываются контракты. Здесь очень важна долгосрочность и надежность сотрудничества. Нам невыгодно, когда смена предпринимателей и владельцев происходит часто. Важно отметить, что большая часть ресторанов и отелей – частные. Мы же принимаем решения только по ремонтным работам, следим за соблюдением стандартов.

Каждый проект внимательно рассматривается нашими архитекторами и реставраторами. В случае необходимости, мы обращаемся за консультациями в другие госструктуры, включая МЧС. Кстати, очень интересное место – Квадратная башня. В свое время отсюда осуществлялась защита Старого города. Сейчас мы работаем над концепцией привлечения сюда туристов. Башня уже отреставрирована, по ту сторону находится знаменитое здание Академии наук – Исмаиллийя. Очень часто к нам обращаются посольства, госструктуры и предприниматели, желающие именно здесь организовать выставки и мероприятия. Кстати, Вы обратили внимание, что за все время нашей прогулки вообще не было слышно громкой музыки?

- Вы правы, раньше здесь было очень шумно.

- Сейчас этот вопрос находится под нашим жестким контролем. То же самое касается дыма от самоваров. Мы проводим регулярные встречи с предпринимателями, которые являются частью общественной жизни Ичеришехер и активно участвуют в Новогодних праздниках. Словом, налажен постоянный баланс между нуждами туризма и интересами местных жителей.

- Хочу поделиться своим подходом к такого рода проблемам. Считаю, что не стоит изобретать велосипед. Я люблю путешествовать, бывал во многих городах, начиная от Иерусалима и заканчивая древним городом Фес, где обошел все улочки. Так вот, как мне кажется, всегда есть какой-то универсальный, общепринятый подход.

- Да, и определяется он стандартами ЮНЕСКО. Эта организация довольно часто проводит в Ичеришехер различные мониторинги, отчеты о которых мы получаем постфактум. Поэтому любые решения и стандарты должны соответствовать этому самому, международному опыту.

- Но, насколько я знаю, структура ЮНЕСКО испытывает сейчас немалые проблемы, а её будущее весьма туманно. Думаю, судьба нашего национального достояния, в первую очередь, должна беспокоить нас самих.

- Согласен. Вообще хочу подчеркнуть, что Ичеришехер стал заповедником еще в 1977 году, в советское время. С тех пор он неизменно находился под пристальным вниманием. Были сложные периоды, особенно 90-е и начало 2000-х. Но сегодня ситуация стабилизировалась, и Старый город предстал в совершенно ином облике. Наша задача сводится к тому, что больше охранять.

С другой стороны, камни – это наше прошлое, но настоящее и будущее – наши жители. Эта мысль является одним из главных постулатов Ичеришехер – сокровищницы азербайджанской культуры и зодчества, которую нельзя представить как без её исторической составляющей, так и без нас, граждан страны, наполняющих её жизнью.

- Кстати, еще одна ремарка. Дворец Ширваншахов отреставрирован весьма посредственно. Вы, как ценитель искусства, наверное, согласитесь со мною, что современный кафель в этой сокровищнице, к примеру, выглядит просто безобразно. Возможно, нужна новая реставрация, как во Дворце шекинских ханов? Плюс, это одно из мест массового скопления людей. Тем более, что здесь находятся ворота Мурада Четвертого.

- Учтем это. Кстати, если Вы помните, по ту сторону этих ворот есть место, очень похожее на амфитеатр. Так вот, уже есть проект восстановления этого амфитеатра, который должен стать летней площадкой, где туристы смогут отдохнуть и прогуляться.

- Мурад был сыном султана Ахмеда, а Баку, как Вы знаете, сравнительно недолго входил в состав Османской империи…

- Да, эту историю я знаю очень хорошо. 18 мая – Международный день музеев. В этот день все музеи на территории Ичеришехер можно будет посетить бесплатно. В 2022 году, в этот день, в музеях Старого города побывали 100 тысяч человек... Да и еще мы убрали все следы вандализма с бакинской стены.

- Надписи делали местные жители?

- По большей части, да.

- Применяются ли против них административные санкции?

- В наши полномочия входит выявление таких случаев посредством камер и охраны. После этого к делу приступают сотрудники МВД.

- Надо принимать жесткие меры. Иначе никак.

- Полностью согласен. Мы проводили просветительскую работу с юными вандалами и их родителями. В целом, повторюсь, реставрационные работы продолжаются.

- А железные шпалы, прикрепленные к Крепостной стене, стояли здесь и раньше?

- Да. Большинство убрали, но часть осталась.

- А зачем вообще надо было подкреплять эту стену?

- Это – временная мера. Думаю, Вы помните историю, когда часть стены обвалилась. Впоследствии она была восстановлена, а работы продолжились на нижней части. После того, как мы завершим текущий этап работ, который подходит к концу, все металлические конструкции будут демонтированы.

- Что больше всего беспокоит жителей Старого города?

- Если делить все обращения на категории, то, прежде всего, трудоустройство, реставрационные работы и имущественные вопросы. Обычно ответы мы выдаем в письменном виде, хотя некоторые граждане хотят встретиться со мной лично, чтобы представить те или иные идеи или проекты. Вопросы разные, но, в основном, они непосредственно связаны с ситуацией в Ичеришехер. Мы сформировали отдел по работе с гражданами. Что же касается мониторинговой группы, то она действует по превентивному принципу. То есть, еще до обращений граждан, оперативно и гибко.

- Помню, еще несколько лет территория Ичеришехера выглядела, довольно жалко. Стояли самовары, повсюду валялись дрова, было замусорено… На этом фоне было непросто разглядеть знаменитый бюст Алиаги Вахида, поставленный покойным Арифом Мансуровым.

- Тесно взаимодействуя с предпринимателями, мы расчистили и окультурили эту часть, сделали ее свободной для пешеходов. А самовары переместили, они теперь дымят в закрытых помещениях…

Это место паломничества туристов из постсоветских стран, любят здесь постоять, сфотографироваться… В целом, Старый город был местом съемок множества художественных фильмов – и азербайджанских, и советских. Это, поистине, уникальное место. Прежде всего, потому что это не мертвый исторический памятник, жизнь здесь бурлит. У каждого камня своя история. Очень интересные факты рассказывают местные жители. Недавно встречались с человеком, у которого гостила съемочная группа фильма «Бриллиантовая рука». Все это – часть истории Старого города и его жителей.

- И эту историю мы должны умело представить… И, конечно же, монетизировать.

- Согласен.

- Полагаю, нам удалось затронуть самые разные аспекты. Радует, что большая часть проблем уже решена, хотя некоторые по-прежнему волнуют жителей азербайджанской столицы. Ведь Ичеришехер – сердце Баку.

- Двери Старого города открыты для каждого! Всегда с нетерпением ждем в Ичеришехер бакинцев и гостей столицы!