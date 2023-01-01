Жуткое ДТП на трассе Баку – Газах: есть погибший обновлено 10:27; заявления МЧС, МВД; добавлены фото, видео
В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар, произошедший из-за столкновения бензовоза и КамАЗ, потушен в результате экстренных и неотложных мер сотрудников МЧС. Наряду с тушением пожара силами МЧС на месте аварии были приняты соответствующие меры безопасности.
В Главном управлении дорожной полиции Баку также подтвердили, что пожар полностью потушен.
"Сотрудники полиции обеспечивают безопасность движения на дороге. В результате ДТП погиб водитель бензовоза Mercedes. По факту ДТП проводится расследование", - сказали в ГУДП.
* * * 09:35
В Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД сообщили, что утром во вторник, 3 января, на 55-м километре дороги Баку – Газах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, в результате которого загорелись автомобили. На место незамедлительно были привлечены сотрудники Главного управления дорожной полиции и МЧС.
В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек. Сотрудники дорожной полиции восстанавливают движение на дороге.
Будет предоставлена подробная информация об аварии.
* * * 09:14
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании бензовоза в поселке Гобустан Гарадагского района Баку, сообщили в пресс-службе МЧС.
На место происшествия были привлечены соответствующие силы государственной службы пожарной охраны Спасательной службы особого риска МЧС.
В то же время местные СМИ сообщили, что в Гобустане на трассе Баку – Астара КамАЗ столкнулся с бензовозом. В результате аварии топливо в бензовозе разлилось на дорогу, начался пожар. В результате ДТП погиб один человек. В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники МВД и МЧС. Идут работы по тушению пожара.