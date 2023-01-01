В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар, произошедший из-за столкновения бензовоза и КамАЗ, потушен в результате экстренных и неотложных мер сотрудников МЧС. Наряду с тушением пожара силами МЧС на месте аварии были приняты соответствующие меры безопасности.

В Главном управлении дорожной полиции Баку также подтвердили, что пожар полностью потушен.

"Сотрудники полиции обеспечивают безопасность движения на дороге. В результате ДТП погиб водитель бензовоза Mercedes. По факту ДТП проводится расследование", - сказали в ГУДП.