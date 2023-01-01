ISW: В Москве пытаются переложить вину за гибель военных в Макеевке на сепаратистов

Накануне Генштаб Украины сообщил, что в результате удара было уничтожено до 10 единиц техники, однако не назвал предполагаемого числа жертв. Департамент стратегических коммуникаций ВСУ ранее заявлял, что в результате удара по зданию профтехучилища, где находились российские военнослужащие, погибли 400 и пострадали 300 человек.

Высокоточный удар украинской системы HIMARS по российской базе в Макеевке в новогоднюю ночь вызвал новую волну критики в адрес российского военного руководства, пишут в сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Минобороны России в понедельник признало факт удара и заявило о гибели 63 российских военных.

Эксперты ISW считают, что российское Минобороны пытается переложить вину за плохую организацию мер обеспечения безопасности и секретности операций (OPSEC) на руководителей "ДНР" и самих мобилизованных. Представители "ДНР" сообщили российским СМИ, что причиной удара стала "высокая сотовая активность военнослужащих" (удар был предположительно нанесен сразу после полуночи).

Прокремлевские издания и некоторые "военкоры" заявили, что российские военные не должны недооценивать способности Украины, и призвали ввести более строгие правила использования мобильных телефонов военнослужащими. В информационном пространстве также стали звучать призывы наказать тех, кто решил использовать здание ПТУ для размещения базы, а также требования отставки главы "ДНР" Дениса Пушилина.

ISW сравнивает эту ситуацию с массовой критикой со стороны российских военных блогеров после неудавшейся российской переправы через реку в Белогоровке в мае 2022 года и неудачной российской наступательной операции в Павловке в октябре. "...Российские источники утверждали, что президент России Владимир Путин поручил военным и Следственному комитету расследовать инцидент в Макеевке до 6 января. Неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании может подорвать доверие к нему как к практическому военному лидеру", - говорится в отчете.

Эксперты института делают вывод, что российское военное ведомство, возможно, намеренно полагалось на то, что власти "ДНР" будут обвинять самих военнослужащих в нарушении правил безопасности, чтобы сделать "ДНР" ответственной стороной.