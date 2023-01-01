Украинцы ударили по базам россиян в Херсонской области заявление Генштаба
Генеральный штаб ВС Украины во вторник, 3 января, в утренней сводке подтвердил огневое поражение скопления россиян в населенном пункте Федоровка Херсонской области.
В сводке говорится, что "1 января 2023 года подразделениями Сил обороны Украины осуществлено огневое поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага уточняется".
Также в Генштабе ВСУ подтвердили потери россиян в результате удара украинских военных в субботу, 31 декабря, в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области.
"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими", - говорится в утренней сводке Генштаба Украины.