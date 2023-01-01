Британия признает иранский КСИР террористическим

Власти Великобритании намерены в течение нескольких недель объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По их словам, это решение поддерживают глава британского МВД Суэлла Браверман и ее заместитель, министр безопасности Том Тугендхат. Если КСИР внесут в список террористических организаций, то членство в корпусе, ношение его символики и поддержка деятельности будут уголовно наказуемыми преступлениями.

В 2019 году США признали КСИР террористической организацией и ввели против него санкции. В 2022 году иранские власти требовали снятия санкций в рамках ядерной сделки, но позднее отказались от этого требования.