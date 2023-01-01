Азербайджанские мукомолы снизили цены на муку

В сообщении компании говорится, что для азербайджанской мукомольной отрасли 2022 год оказался сложным. Высокие цены на муку на мировых рынках создали проблемы и для азербайджанских производителей. Практически весь год мукомольные предприятия Азербайджана проработали с нулевой рентабельностью, в некоторых случаях приходилось работать и в убыток.

Хотя за прошедший период и наблюдался рост цен на продовольственную пшеницу, производители муки мобилизовали все усилия, чтобы цены на хлеб и мучные изделия не повышались. А в канун новогодних праздников производители муки порадовали азербайджанский народ: по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года ООО сообщило, что в связи со сложившейся ситуацией на мировом рынке зерна и с учетом соотношения курса российского рубля к манату цена муки в Азербайджане снизилась. Так, цена на мешок муки «Кармен» производства ООО «Карат Холдинг» снизилась с 40,70 маната до 37,95 маната, то есть цена каждой тонны муки уменьшилась на 55 манатов.