Экоактивисты теснят Ханкенди
Представители азербайджанских неправительственных организаций продолжают акцию на дороге Ханкенди - Лачин в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.
Участники акции, которая идет уже 23-й день, продолжают протестовать, скандируя различные лозунги.
Кроме того, несмотря на акцию, продолжается беспрепятственный проезд гражданских автомобилей российского миротворческого контингента по дороге Ханкенди - Лачин. Так, в очередной раз проехали несколько легковых и одна машина снабжения, принадлежащие российскому миротворческому контингенту.