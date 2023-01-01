В середине декабря российские военные и ЧВК "Вагнер" участили свои атаки силами пехоты у города Бахмут в Донецкой области, однако многие из этих операций плохо поддерживались, говорится в очередной сводке британской военной разведки.

За последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты города, частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери, говорится в сообщении разведки.

"В настоящее время российские наступательные операции в этом районе проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели", - считают в британской разведке.