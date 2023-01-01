Турции угрожают членством в НАТО

Членство Турции в НАТО должно быть «поставлено под вопрос» в случае переизбрания турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, считает Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Дональда Трампа.

«Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но торговые и военные партнеры России еще не покинули ее в трудную минуту, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президента Эрдогана переизберут», - написал Джон Болтон в статье для Telegraph.

Он добавил, что экономические санкции нанесли ущерб экономике России. Однако, по его мнению, экономика Украины находится в худшем состоянии, и «значительная часть ее физического капитала буквально обращена в пыль».