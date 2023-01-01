Украинские военные ударили по базе россиян в селе Правые Саги вблизи населенного пункта Алешки в Херсонской области.

Украинские телеграм-каналы и СМИ сообщили, что российские военные расположились на территории загородного комплекса Grand Prix. ВСУ уничтожили несколько зданий комплекса. Потери уточняются.

Местные паблики обратили внимание, что россияне сами себя сдали. В частности, российский военный регулярно постил в соцсетях фотографии с Grand Prix, более того, отметил даже локацию.

Утверждается, что на базе находились военные из 10-й отдельной бригады спецназначения ГРУ Генштаба Минобороны РФ.